Rentnerin nach tödlicher Brandstiftung in Haft

erschienen am 12.05.2017



Döbeln (dpa/sn) - Nach einer Brandserie mit einer Toten in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) sitzt eine Rentnerin in Haft. Wie die Polizeidirektion und die Staatsanwaltschaft Chemnitz am Freitag mitteilten, soll die 69-Jährige in einem Wohnhaus Anfang März und Mitte Oktober 2016 sowie am 1. März 2017 Feuer gelegt haben. Beim jüngsten Brand hatte eine 85-Jährige eine Rauchgasverletzung erlitten, in deren Folge sie am 22. April gestorben war.

Gegen die mutmaßliche Täterin wurde Haftbefehl unter anderem wegen Brandstiftung mit Todesfolge erlassen. Die 69-Jährige sei am Donnerstag festgenommen worden, teilte die Polizei mit.