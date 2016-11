Rentnerin verursacht Brand im Hochhaus

erschienen am 13.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Durch Unachtsamkeit hat eine 80 Jahre alte Frau in Dresden am Wochenende einen Brand in einem Hochhaus verursacht. Wie die Polizeidirektion der sächsischen Landeshauptstadt am Sonntag berichtete, ließ die Seniorin in der Nacht zum Samstag im Stadtteil Prohlis eine Kerze unbeaufsichtigt herunterbrennen. Darauf kam es in der Wohnung im 10. Geschoss des Hauses zu einem Brand. Die Mieterin erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens stand noch nicht fest.