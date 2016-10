RettungseinsÃ¤tze: Information Ã¼ber Gefahrenzonen per App

Rettungseinsätze: Information über Gefahrenzonen per App

erschienen am 06.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Rettungskräfte können künftig am Unfallort wichtige Daten über Gefahrenzonen bei Fahrzeugen online abrufen. Dafür wurde am Donnerstag eine weitere Funktion der sächsischen Feuerwehr-App FwA 16/1 freigeschaltet, wie das Innenministerium zur Eröffnung der Feuerwehrmesse «Florian» (bis 8. Oktober) in Dresden mitteilte. Mit einem Foto des Kennzeichens ist per App automatisch das Rettungsdatenblatt eines Fahrzeugs über das Kraftfahrtbundesamt abrufbar. Das erlaube eine sichere und schnelle Identifizierung von Gefahren wie Batterien, Treibgaspatronen für Airbags oder verstärkte Rahmenteile, hieß es.

Die von Softwarespezialisten der TU Bergakademie Freiberg entwickelte App umfasst auch Hydrantenpläne, ein Model zur Atemschutzüberwachung und eine Gefahrstoffdatenbank. Sie wurde im vergangenen Jahr allen 431 Kommunen im Freistaat samt einem iPad kostenlos zur Verfügung gestellt.