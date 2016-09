Richtfest auf Forschungscampus Biotechnologie

erschienen am 07.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Der neue Dresdner Forschungscampus Biotechnologie wächst. Am Mittwoch wurde Richtfest für den Neubau des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen gefeiert, wie das Finanzministerium mitteilte. In das Gebäude mit 5500 Quadratmetern Fläche soll auch das Zentrum für Innovationskompetenz B Cube einziehen, das aus der Analyse von Naturphänomenen technisch nutzbare Anwendungen entwickelt. In der ersten Jahreshälfte 2018 soll der Bau fertig sein, die Kosten belaufen sich auf rund 41,2 Millionen Euro. Unter anderem sind darin Seminarräume und Wirtschaftsflächen untergebracht.

«Der Neubau ist wichtiger Bestandteil des neuen Biotechnologie-Forschungscampus und schafft sehr gute Bedingungen für Top-Wissenschaftler an einer Top-Adresse», erklärte Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU). Damit werde nicht nur die Exzellenzuniversität Dresden, sondern der Wissenschaftsstandort Sachsen insgesamt gestärkt.

Das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) erforscht Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Gehirnerkrankungen. Ziel der Wissenschaftler ist es, neue präventive und therapeutische Ansätze zu entwickeln.