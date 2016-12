Richtfest für Lehrsaalgebäude in der Unteroffiziersschule

erschienen am 15.12.2016



Delitzsch (dpa/sn) - In der Unteroffiziersschule des Heeres in Delitzsch ist am Donnerstag das Richtfest für ein neues Lehrsaalgebäude gefeiert worden. Das Kernstück des Erweiterungsbaus in der Feldwebel-Boldt-Kaserne bilden 13 Lehrsäle mit je 102 Quadratmetern Nutzungsfläche, wie das Sächsische Finanzministerium mitteilte. Hinzu kommen 18 Dienst- und Besprechungsräume, sieben Lehrmittelräume sowie weitere Technik-, Nutz- und Verkehrsflächen.

Für die Baumaßnahme sind nach derzeitigem Stand Baukosten in Höhe von etwa 4,3 Millionen Euro geplant. Mit den Rohbauarbeiten für das dreigeschossige Gebäude war im Januar begonnen worden. Die Fertigstellung ist für Ende 2017 vorgesehen.