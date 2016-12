Richtfest für neuen Multifunktionsbau der Uniklinik Leipzig

erschienen am 12.12.2016



Leipzig (dpa/sn) - Am neuen Multifunktionsbau der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig ist am Montag Richtfest gefeiert worden. Noch bis 2018 wird das ehemalige Speisenversorgungszentrum zu einer Mensa, der Zentralbibliothek der Mediziner sowie einer Lernklinik umgebaut, wie das Sächsische Immobilien- und Baumanagement mitteilte. Insgesamt stehen für den seit Oktober 2015 laufenden Umbau 23 Millionen Euro zur Verfügung.

Die Zentralbibliothek hat den Angaben zufolge in Zukunft 330 statt der bisher 80 Arbeitsplätze. In der Lernklinik wird ein neuer Operationssaal eingerichtet, in dem Studierende Eingriffe simulieren können. «Die räumliche Verbindung von Mensa, Bibliothek und Lernklinik unter einem Dach ist eine große Besonderheit an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig», hieß es.