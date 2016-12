Rico Gebhardt: "Wir verstehen die Ostdeutschen"

Der Landeschef der Linkspartei Rico Gebhardt über einen Kardinalfehler und wie man der CDU Beine macht

erschienen am 27.12.2016



Dresden. Rico Gebhardt (53), setzt zur Bundestagswahl 2017 auf die Herkunft seiner Partei und auf eine rot-rot-grüne Alternative. Mit ihm sprach Uwe Kuhr.

Freie Presse: Die Linke bereitet den Bundestagswahlkampf vor, und schon gibt es aus Sachsens Landesverband Kritik an der Strategie. Grund: Ostdeutsche Interessen würden zu wenig berücksichtigt. War das nicht mal die Kernkompetenz der Linken?

Rico Gebhardt: Es geht um den Entwurf des Wahlprogramms, der noch nicht öffentlich ist. Darin kommt aus Sicht unseres Landesvorstands wirklich der Teil "Ostdeutschland" zu kurz weg. Wir haben in den letzten Jahren verlernt, die Seele der Ostdeutschen anzusprechen. Viele fühlen sich immer noch benachteiligt, ja regelrecht stigmatisiert. Ich glaube tatsächlich, dass es deshalb wieder wichtig ist zu betonen, dass wir Linken es sind, die die Ostdeutschen verstehen.

Klingt nach Kardinalfehler. Was hat dazu geführt?

Wir waren etwas zu euphorisch, nachdem wir 2005/2007 "Die Linke" gegründet hatten. Wir hatten es aus der ostdeutschen "Schmuddelecke" heraus geschafft und waren nun eine gesamtdeutsche Partei. Das war für uns wie für die Bundesrepublik wichtig, dass sich links neben der SPD eine Partei etablieren konnte. Dabei ist die Interessenvertretung für die Ostdeutschen etwas in den Hintergrund gerückt.

Kommen jetzt wieder Kampagnen wie "Herz statt Hartz"?

Nein. Es geht gegen die Verunsicherung in der Gesellschaft, die der Neoliberalismus verursacht hat. CDU, FDP, SPD und Grüne haben hier gemeinsame Sache gemacht. Sie haben den Leuten vorgemacht, die Ökonomisierung des gesamten gesellschaftlichen Lebens müsse im Mittelpunkt stehen. Wenn ich jetzt wieder Kopf und Bauch der Leute erreichen will, muss ich zunächst sagen: Wir haben Fehler gemacht. So ein Kurswechsel verlangt, den Fokus wieder auf die soziale Sicherheit zu lenken. Einzig das stärkt den Zusammenhalt der Gesellschaft.

Das klingt ein bisschen einfach ...

In Ostdeutschland bündeln sich soziale Probleme wie in einem Brennglas: Benachteiligung, soziale Unausgewogenheit, Probleme mit der Demokratie - wobei Sachsen da besonders große Defizite hat - bis hin zu Chauvinismus und die damit verbundene Überhöhung der eigenen Identität. Das Wort "Wendeverlierer" macht die Runde. Uns ist es wichtig, dass nicht jeder gleich nach unten tritt, wenn er nach den Ursachen für seine tatsächliche oder vermeintliche Benachteiligung sucht, sondern nach oben schaut. Von "oben" kommt die Ungerechtigkeit.

Die SPD hat bereits die Wendeverlierer für sich entdeckt.

Auch uns treibt die Frage um, was ist nach 1989 schiefgelaufen. Im Osten mussten sich die Menschen radikal ändern, im Westen nicht. Das Problem wird jetzt deutlich, weil viele Leute sich angesichts von Globalisierung, Flucht und neuen Gefahren, wie dem Terror, erneut gedrängt fühlen, ihre Sicht der Welt zu ändern. Dazu sind viele nicht mehr bereit.

Was setzt die Linke dagegen?

Solidarität, doch schnelle Lösungen gibt es nicht. Zuallererst müssen klare Worte zu den Problemen gefunden werden, dann erst geht es um - möglichst - gemeinsame Lösungen. Die Landesregierung sagt dazu stets Dialog, aber das Wort ist verbrannt. Besser sind Gespräche. Man muss auch vermitteln, dass keine Seite die einzig wahre Position innehat.

Aber wer regiert dann am Ende und vor allem wie?

Ich glaube, dass wir als Politiker nicht mehr ständig den Eindruck vermitteln dürfen, wir geben alles vor. Wir müssen die Leute zueinander bringen, ihnen eigene Gestaltungsräume anbieten, wo sie Verantwortung übernehmen können.

Im neuen Doppelhaushalt Sachsens erscheint der Anteil der Linken denkbar klein zu sein, oder?

Wenn ich mir den Haushalt ansehe, dann ist dort viele Jahre Arbeit der Linken in Zahlen gegossene Politik geworden. Es werden mehr Polizisten eingestellt. Als wir das im Wahlkampf 2014 forderten, musste ich mir noch von Stanislaw Tillich anhören, dass wir schon mal einen Polizeistaat gehabt hätten. Wir bekommen jetzt auch mehr Lehrer, was wir seit zehn Jahren verlangen.

Erfolge durch die Hintertür?

Es geht nicht darum, dass wir uns etwas schönreden. Ich habe enorme Probleme mit der Landesregierung, aber ich glaube auch, dass der politische Druck von uns etwas bewirkt hat. Zur Demokratie gehört Opposition. Die CDU in Sachsen hat noch nicht begriffen, dass jede Regierung einen solchen Widerpart braucht.

Sie geißeln die Koalition, weil sie kein neues Schulgesetz zustande bringt. Wo bleibt das im Juni von Ihnen angekündigte Volksbegehren zum längeren gemeinsamen Lernen?

Volksgesetzgebung richtet sich nur gegen geltende Gesetze. Wir müssen also auf die Novellierung des Schulgesetzes warten. Es hakt wohl, weil die CDU jede Form längeren gemeinsamen Lernens ablehnt. Ich habe die leise Hoffnung, dass sich in diesem Punkt die SPD ja doch noch durchsetzt (lacht). Positive Signale für unseren Vorstoß gibt es von Gewerkschaften, Landeselternrat, Landesschülerrat, vom Verein "Gemeinsam länger lernen in Sachsen" sowie aus Teilen der SPD. Sollte sich die CDU durchsetzen, starten wir 2017.

Wie gestaltet sich das Verhältnis der Linken im Landtag zur AfD?

Es gibt ein klares Nicht-Verhältnis.

Als es kürzlich um den AfD-Antrag zu mehr direkter Demokratie ging, gab es aus Ihrer 27-köpfigen Fraktion plötzlich 16 Enthaltungen statt des erwarteten Neins, weil Linke und Grüne einen eigenen Entwurf zum Thema hatten. Ein Betriebsunfall?

Im AfD-Gesetzestext gab es Punkte, die nicht falsch sind, andere gehen aber gar nicht. Das war der Hauptgrund für die vielen Enthaltungen. Also kein Betriebsunfall.

Wie sieht das Wahljahr aus?

Aus meiner Sicht stehen wir vor einem großen Kultur-Wahlkampf zwischen Links und Rechts. Bisher galt Merkels These, die Mitte sei das Entscheidende. Aber die Mitte tendiert irgendwann zu einem der beiden Pole. Für uns wird es möglicherweise der schwierigste Wahlkampf überhaupt. Er muss vor allem die Frage beantworten: Sind wir hier bei uns in der Lage, in einer globalisierten Welt mit globalisierten Problemen zivilisiert umzugehen? Meine Partei will eine moderne und offene Gesellschaft mit offenen Grenzen ohne Mauern, ich auch.

Sachsens Linke hat acht Bundestagsabgeordnete. Wie viele werden es nach den Wahlen sein?

Noch genauso viele.

Sicher?

Nur dann nicht, wenn noch eine Wahlrechtsreform käme. Es besteht nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts tatsächlich noch Regelungsbedarf, der sich aber sehr schwierig gestaltet.

Gibt es politische Alternativen?

Im Moment geht es noch nicht darum, sondern um politische Angebote. Da müssen wir deutlich zulegen. Wenn wir hier stark sind, können wir am ehesten politische Alternativen entwickeln. Ich habe mich persönlich nie einem Bündnis von SPD, Grünen und Linken verschlossen. Für Sachsen ist das momentan keine Option, Anbahnungsgespräche für Rot-Rot-Grün gibt es im Bund. Das ist notwendig, um den Leuten den Nachweis zu erbringen, dass es zur "alternativlosen Politik" der Großen Koalition doch eine Alternative gibt.

Sie sind seit 2009 und damit sieben Jahre Landesvorsitzender der Linken. Wie lange noch?

Das habe ich noch nicht entschieden. Wir haben in der Partei eine Regelung, dass man nach acht Jahren als Vorsitzender nur mit einer Zweidrittelmehrheit wiedergewählt werden kann. Ich werde mir bis Herbst - nach der Bundestagswahl - reiflich überlegen, ob ich ein fünftes Mal kandidiere. Mein letztes Ergebnis lag bei etwas über 70 Prozent.