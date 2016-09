Rocker planen Trauermarsch durch Leipzig

erschienen am 10.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Rund 200 Mitglieder des Rockerclubs United Tribuns wollen heute durch den Leipziger Osten marschieren. Sie wollen mit der Aktion an einen 27-Jährigen erinnern, der im Sommer dieses Jahres von einem Mitglied der rivalisierenden Hells Angels erschossen wurde.

Am 25. Juni war es auf der Eisenbahnstraße in Leipzig zu Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern der Hells Angels und den United Tribuns gekommen. In deren Verlauf zückte ein Hells Angel eine Pistole und feuerte auf den 27-Jährigen, der Anwärter auf eine Vollmitgliedschaft beim Leipziger UT-Ableger «Iron City» war. Der Mann starb später im Krankenhaus. Zwei weitere Mitglieder der Tribuns wurden schwer verletzt.

Gegen zwei 30 und 33 Jahre alte Hells Angels waren Haftbefehle erlassen worden. Während der 33-Jährige inzwischen wieder auf freiem Fuß ist, sitzt der 30-Jährige weiter in Haft.