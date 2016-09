Rocker versammeln sich zu Trauermarsch in Leipzig

erschienen am 10.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Mitglieder des Rockerclubs United Tribuns haben sich in Leipzig am Samstag zu einem Trauermarsch versammelt. Schon eine Stunde vor Beginn des Zuges durch den Osten der Messestadt hatten sich nach Polizeiangaben deutlich mehr als 100 Rocker in und vor einem Restaurant versammelt. Sie wollen mit dem Marsch an einen 27-J├Ąhrigen erinnern, der im Sommer dieses Jahres von einem Mitglied der rivalisierenden Hells Angels erschossen worden war.

Nach Angaben eines Polizeisprechers trugen die meisten Rocker schwarze oder wei├če T-Shirts. Die Stadt hatte das Tragen von Kutten und anderer Club-Symbole bei dem Trauermarsch untersagt. Zahlreiche Polizisten waren zugegen. Zugangskontrollen wurden durchgef├╝hrt. Zu Zwischenf├Ąllen kam es laut Beh├Ârde zun├Ąchst nicht.

Die Polizei war in der Stadt mit mehreren Hundertschaften im Einsatz. Grund waren neben dem Trauermarsch auch ein Fu├čballspiel zwischen den Erstligisten RB Leipzig und Borussia Dortmund, das Volksfest KarLi-Beben im S├╝den der Stadt und der Leipziger Opernball.