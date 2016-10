Rohbau für neue Dialysatoren-Fabrik in Wilsdruff steht

erschienen am 27.10.2016



Wilsdruff (dpa/sn) - Der Rohbau für die neue Dialysatoren-Fabrik der Medizintechnikfirma B. Braun Melsungen AG in Wilsdruff steht. Am Freitag werde das Richtfest gefeiert, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Arbeiten hatten im Februar 2016 begonnen. Um aus der Hanglage eine ebene Fläche zu machen, mussten zunächst mehr als 4000 voll beladene Kipper mit Erde hin- und hertransportiert werden, rund 300 Pfähle sorgen für Halt für das Fundament. Den Angaben zufolge wurden bisher rund 550 Tonnen Stahl verbaut.

In den nächsten Wochen geht es um die technische Gebäudeausrüstung, unter anderem den Einbau von Lüftungskanälen sowie Eelektro- und Datenleitungen. Den Angaben zufolge sollen die ersten Produktionsmaschinen im März 2017 installiert werden. Läuft alles nach Plan, werden die ersten Dialysatoren im Frühjahr 2018 ausgeliefert.

Das Unternehmen will künftig in Wilsdruff bei Dresden Dialysatoren für die Blutwäsche chronisch nierenkranker Menschen herstellen. Zunächst sollen 140 neue Arbeitsplätze am Standort entstehen.