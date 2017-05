Rollstuhlfahrerin stürzt Hang hinunter: schwer verletzt

erschienen am 27.05.2017



Rochlitz (dpa/sn) - Eine Rollstuhlfahrerin ist am Freitagnachmittag in Rochlitz (Landkreis Mittelsachsen) eine Böschung heruntergestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die 76-jährige Frau mit ihrem Rollstuhl auf einem Wanderweg unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache nach links vom Weg abkam. Sie stürzte einen Hang hinunter und wurde von einem Radfahrer entdeckt. Die Frau wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.