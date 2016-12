Rote Ampel missachtet: Vier Verletzte auf B6

erschienen am 19.12.2016



Leipzig (dpa/sn) - Betrunken bei Rot abgebogen: Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 6 in Leipzig sind vier Menschen leicht verletzt worden. Der 45 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters hatte am Sonntag beim Abbiegen eine rote Ampel missachtet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Alle drei Insassen dieses Wagens wurden leicht verletzt, darunter ein 13-Jähriger. Auch der Unfallverursacher verletzte sich leicht. Er war nach Angaben der Polizei betrunken. Sein Führerschein wurde eingezogen.