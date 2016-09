RÃ¼ckkehrer Georg Teigl: Der gefeierte Verlierer

Rückkehrer Georg Teigl: Der gefeierte Verlierer

erschienen am 01.10.2016



Leipzig (dpa) - Das waren Momente mit Seltenheitswert. Georg Teigl, Fußball-Profi des FC Augsburg, wurde bei seiner Einwechslung in der Bundesliga-Auswärtspartie gegen RB Leipzig von den Gastgeber-Fans mehr als nur ein bisschen beklatscht. Nach dem Abpfiff und der 1:2-Niederlage der Augsburger ging es am Freitagabend weiter mit der regelrechten Huldigung des 25 Jahre alten Österreichers.

«Dass man als Spieler der Gastmannschaft so gefeiert wird, erlebt man nicht alle Tage als Fußballprofi», sagte Teigl. Im Januar 2014 war er von Red Bull Salzburg nach Leipzig gewechselt, stieg mit der Mannschaft in die Bundesliga auf.

Das haben die Fans dem Verteidiger nicht vergessen. «Das zeigt, dass man alles für den Verein gegeben hat», meinte Teigl zu der bemerkenswerten Rückkehr nach Leipzig mit seinem neuen Club.