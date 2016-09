Rund 1000 LÃ¤ufer bei Auftakt von Matsch-Cross

Rund 1000 Läufer bei Auftakt von Matsch-Cross

Markkleeberg (dpa) - Rund 1000 Freizeitsportler haben sich am Samstag bei Sonnenschein und blauem Himmel am Markkleeberger See bei Leipzig freiwillig dreckig gemacht. Sie bewältigten beim Matschlauf «Cross Deluxe» die 16 Kilometer lange Strecke durch Tümpel, dunkle Röhren und über Schlammwände. «Wir haben die Löcher extra noch einmal ausgehoben und gewässert», sagte Susann Zehl vom Veranstalter Sportfreunde Neuseenland.

Zum Start mussten die Jugendlichen, Frauen und Männer den See durchschwimmen, ehe es laufend, watend, kriechend oder springend über 26 Hindernisse bis zur großen Rutsche wieder ins kühle Nass ging.

Bei der siebenten Auflage des Spektakels, das zum Auftakt zahlreiche Schaulustigen beobachteten, gehen bis Sonntag insgesamt rund 3000 Teilnehmer zwischen 14 und 75 Jahren an den Start. Dabei führt nur ein kleiner Teil der Strecke über befestigte Wege. Vorbild für den Hindernislauf ist der Tough Guy Race in England, der 1986 erstmals stattfand.