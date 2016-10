Rund 15 000 Besucher bei Fisch- und Waldfest in Moritzburg

erschienen am 29.10.2016



Moritzburg (dpa/sn) - Rund 15 000 Besucher sind am Samstag zum Fisch- und Waldfest nach Moritzburg bei Dresden gekommen. «Wir sind vollauf zufrieden», sagte die Geschäftsführerin der Kulturlandschaft Moritzburg GmbH, Gundula Bleul, die das Fest organsisiert. Das seien etwa ebenso viele wie in den vergangenen Jahren.

Das Fest war am Nachmittag bei einem «königlichen Empfang» mit Fisch- und Waldkönigin von Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) und Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos) eröffnet worden. Höhepunkt war der alljährliche «Moritzburger Fischzug»: Bei einem Schaufischen wurden die Karpfen aus den Teichen am Jagdschloss geholt. Das Wasser der Teiche war zuvor großenteils abgelassen worden.

Im Festzelt präsentierten Show-Köche die Zubereitung von Karpfen. Obendrei wurden eine Fischversteigerung, Musik, Bogenschießen, Basteln, und ein Lampionumzug geboten. Das Fest dauert noch bis Sonntag.

Kurfürst August der Starke hatte das Jagdschloss Moritzburg aus dem 16. Jahrhundert von 1723 an zum barocken Jagd- und Lustschloss umgebaut, um dort rauschende Feste und Jagden zu feiern. Teiche und Tiergehege wurden angelegt. Um 1800 bezog der Urenkel des Kurfürsten bei der weiteren Gestaltung die Umgebung des Schlosses ein.