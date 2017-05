Rund 3500 Namensvorschläge für Tiger-Zwillinge

erschienen am 03.05.2017



Leipzig (dpa/sn) - Für die Tiger-Zwillinge im Zoo Leipzig sind rund 3500 Namen vorgeschlagen worden. Die Beteiligung am Namenswettbewerb sei sehr groß und sogar international gewesen, teilte eine Zoo-Sprecherin am Mittwoch mit. Es seien auch Vorschläge aus Österreich, der Schweiz und den USA eingegangen. Aus der Vielzahl der Namen solle in den nächsten Tagen eine Vorauswahl getroffen werden. Danach kann das Publikum per Voting über die Zoo-Webseite die endgültigen Namen für die beiden kleinen Kätzchen auswählen. Die im Februar geborenen Zwillings-Mädchen sind kleine Amurtiger.