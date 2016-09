Runder Tisch beschlieÃŸt MaÃŸnahmepaket fÃ¼r Bautzen

Runder Tisch beschließt Maßnahmepaket für Bautzen

Nach den gewaltsamen Ausschreitungen in der Vorwoche gibt es einige Maßnahmen. So soll der Kontrollbereich auf dem Kornmarkt nochmals verlängert werden. Und Wachpolizisten sollen den Streifendienst unterstützen.

Von Miriam Schönbach, dpa

erschienen am 21.09.2016



Bautzen (dpa/sn) - Der Kontrollbereich auf dem Bautzener Kornmarkt wird um eine weitere Woche verlängert. Das ist ein Ergebnis des Runden Tischs, zu dem CDU-Landtagsabgeordneter Marko Schiemann aus Anlass der gewaltsamen Ausschreitungen in der Vorwoche eingeladen hatte. «Am 3. Oktober werden wir prüfen, ob wir die Maßnahme nochmals verlängern werden», sagte Staatssekretär Michael Wilhelm aus dem sächsischen Innenministerium am Mittwoch bei dem «Bautzen Gipfel». Ursprünglich sollte der Kontrollbereich bereits am 26. September wieder aufgehoben werden.

Zudem sollen fünf bis sechs Wachpolizisten einen dauerhaften Streifendienst in der Stadt unterstützen. Bisher sind sie in den Polizeidirektionen Leipzig und Dresden tätig, sie kommen aber aus der Region. Geplant ist bereits, dass die Polizeidirektion Görlitz im kommenden Jahr 60 weitere neuausgebildete Wachpolizisten erhält. Auch soll ähnlich wie in Görlitz zwischen Stadt und Polizei eine Sicherheitspartnerschaft abgeschlossen werden. So sollen erneute Ausschreitungen zwischen Asylbewerbern und Einheimischen verhindert werden.

Die Stadt und der Landkreis wollen die Sozialarbeit auf dem Kornmarkt stärken. «Wir werden klären, inwieweit wir Streetworker einsetzen können», sagte Oberbürgermeister Alexander Ahrens. Nachholbedarf sieht Ahrens auch beim Thema Prävention. «Wir brauchen in den Stadtteilen wieder Anlaufpunkte für Jugendliche. Die Details werden wir im Stadtrat besprechen», sagte Ahrens.

Aus dem Bundesfamilienministerium hatte es bereits erste Angebote gegeben, solche Jugendclubs in der Fläche zu unterstützen. Auch das Land soll mit ins Boot geholt werden. Ebenso forderte Schiemann, mehr Konzepte für Langzeitarbeitslose zu schaffen. «Denn», so der CDU-Abgeordnete, «unsere Maßnahmen sollen alle Gruppen der Stadt einbinden.»

Polizeipräsident Conny Stiehl betonte nochmals, dass die Polizei in den nächsten Monaten mit hoher Präsenz in Bautzen sein werde. Im Zusammenhang mit den Ereignissen in der Vorwoche in Bautzen gebe es 30 Ermittlungsverfahren. «Wir haben eine Ermittlungsgruppe gebildet, die die Straftaten zügig aufklären wird», so Stiehl.

In der Nacht zum vergangenen Donnerstag gab es in Bautzen fremdenfeindliche Ausschreitungen. Zuvor hatten 80 Rechtsextreme 20 Flüchtlinge durch die Stadt gejagt. Laut Polizei hatten die Asylbewerber zunächst Rechtsextreme angegriffen und auch Polizeibeamte attackiert.