Rundfunkpreis fÃ¼r private Radiomacher vergeben

Rundfunkpreis für private Radiomacher vergeben

erschienen am 19.08.2016



Erfurt (dpa) - Für ihre Reportage über die Ankunft des ersten Zuges mit Flüchtlingen in Thüringen ist die Radiojournalistin Fee Theumer von Antenne Thüringen mit einem Hauptpreis des Rundfunkpreises Mitteldeutschland ausgezeichnet worden. Theumer erhielt den Preis in der mit 2500 Euro dotierten Kategorie «Bester Beitrag». Der Rundfunkpreis Mitteldeutschland wurde am Freitag in Erfurt an insgesamt sieben Hörfunk-Beiträge privater Radiomacher vergeben. 95 Beiträge waren eingereicht worden.

Theumers Beitrag schildert das Eintreffen der Flüchtlinge Anfang September 2015 auf dem Bahnhof in Saalfeld. Kurz zuvor hatte Deutschland seine Grenzen für Flüchtlinge geöffnet. Es seien «akustisch hautnahe Momente entstanden, die weder im Fernsehen noch in der Zeitung so zu sehen waren», teilte die Thüringer Landesmedienanstalt mit.

Der ebenfalls mit 2500 Euro Preisgeld verbundene Preis für die beste Moderation ging an Susann Böttcher vom Sender R.SA, der auch einen Sonderpreis anlässlich des Reformationsjubiläums 2017 erhielt. Ausgezeichnet wurden ferner Daniel Heinze und Friederike Ursprung für ihren Beitrag «2000 Jahre Christentum in zehn Stunden - Von der Kreuzigung Jesu bis zu Papst Franziskus». Die Landesmedienanstalten Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vergeben den Rundfunkpreis Mitteldeutschland in den Sparten kommerzieller Hörfunk, nichtkommerzielles Lokalfernsehen und Bürgermedien.