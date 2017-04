RusLine verbindet Flughafen Leipzig/Halle mit Moskau

erschienen am 19.04.2017



Leipzig (dpa) - Die russische Regionalfluggesellschaft RusLine verbindet seit Mittwoch die russische Hauptstadt Moskau mit dem Flughafen Leipzig/Halle. Dreimal pro Woche fliegt RusLine von und nach Moskau-Domodedowo, wie der Flughafen mitteilte. Flüge werden jeweils montags, mittwochs und freitags angeboten. In Moskau starten die Flugzeuge um 10.30 Uhr Ortszeit (9.30 Uhr MESZ), von Leipzig/Halle aus geht es jeweils um 13.30 Uhr in die russische Metropole.

Eingesetzt werden auf der Strecke den Angaben zufolge 50-sitzige Maschinen vom Typ Bombardier CRJ-200. Vom größten Flughafen Moskaus aus gibt es den Angaben nach zahlreiche Möglichkeiten zum Weiterflug zu nationalen und internationalen Zielen. Moskau-Domodedowo ist per Expresszug mit dem innerstädtischen Paweletzki-Bahnhof verbunden. Shuttle- oder Expressbusse steuern die Metrostation Domodedowskaja an.