SC DHfK Leipzig feiert Kantersieg gegen Rekordmeister Kiel

erschienen am 17.05.2017



Leipzig (dpa) - Den Handballern des SC DHfK Leipzig ist am Mittwochabend ein Überraschungssieg gegen den THW Kiel gelungen. Das Team von Trainer Christian Prokop gewann gegen den Tabellendritten unerwartet deutlich mit 34:25 (15:11). Nach dem 15. Saisonsieg bleibt Leipzig Tabellenachter. Kiel muss in den verbleibenden vier Saisonspielen noch um die Qualifikation für die Champions League bangen.

«Es war eine fantastische Abwehrarbeit, eine fast perfekte erste Halbzeit. Wir haben den Kieler Rückraum immer wieder bissig attackiert und die Tempogegenstöße nur teilweise zugelassen. Ich freue mich, dass wir heute einen Großen der Liga schlagen konnten», sagte Leipzigs Coach Prokop.

Vor 4891 Zuschauern in der Arena Leipzig erzielte Andreas Rojewski (8) die meisten Tore für den SC DHfK. Beim Pokalsieger avancierte Niclas Ekberg mit sechs Treffern zum besten Schützen.

Der SC DHfK zeigte von Beginn an viel Leidenschaft. Nur beim 3:4 geriet der Gastgeber einmal in Rückstand. Mit dem taktischen Mittel des siebenten Feldspielers lag das Prokop-Team beim 8:6 wieder vorn und verteidigte weiterhin mit enormem Einsatz. Kiel spielte zu lethargisch. Leipzig nutzte die nächste Schwächephase und zog bis zur 25. Minute auf 13:9 davon.

Nach der Pause baute Leipzig den Vorsprung auf fünf Treffer aus. Kiel kam mit vier Toren in Serie noch einmal auf 17:16 heran. Nach einer Auszeit fand der SC wieder zur alten Stärke und führte nach 46 Minuten 24:21. Der Gastgeber nutzte Kiels Schwächen in der Abwehr und zog sogar auf 28:22 davon. THW-Trainer Alfred Gislason nahm zehn Minuten vor Schluss noch eine Auszeit, aber der SC DHfK blieb diszipliniert und gewann verdient.