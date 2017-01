SKD-Chefin Ackermann: Museen waren viel zu selbstgefällig

erschienen am 04.01.2017



Dresden (dpa) - Die aktuelle Situation in der Gesellschaft muss nach Ansicht der renommierten Kunsthistorikerin Marion Ackermann auch die Museen beschäftigen. Auch in den großen Einrichtungen sei Selbstreflexion wichtiger denn je, sagte die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) der Deutschen Presse-Agentur. Sie müssten stärker Programme und Angebote kritisch prüfen. «Die Museen waren viel zu selbstgefällig, anders als die in der Gesellschaft immer stärker präsenten Theater.» Da seien viel zu oft bekannte Größen geholt worden, um die eigene Marke zu stärken.