SPD will eigene Expertenkommission zur Inneren Sicherheit

erschienen am 25.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Mit einer eigenen Expertenkommission will die sächsische SPD Vorschläge für eine verbesserte Arbeit von Polizei und Justiz vorlegen. Sie soll im Januar 2017 mit der Erarbeitung beginnen, wie der SPD-Landesvorsitzende Martin Dulig am Freitagabend bei der konstituierenden Sitzung des neuen Landesvorstandes mit dem Parteirat in Dresden sagte. Er rief auch die Kollegen in Polizei und Justiz auf, Vorschläge zu machen. Auch mit Gewerkschaften und Berufsverbänden soll das Gremium zusammenarbeiten. Dafür haben laut Dulig unter anderen Berlins früherer Innensenator Ehrhart Körting, der Kriminologe Christian Pfeiffer und der ehemalige Görlitzer Polizeichef Wolfgang Gunkel zugesagt.