SPD will mehr Freiheit und Eigenverantwortung für Schulen

erschienen am 23.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Die SPD will mehr Freiheit und Eigenverantwortung für die sächsischen Schulen. «Wir brauchen Regelungen, die die Schulen innerlich frei machen, im Rahmen der Lehrpläne und Bildungsstandards selbstständig zu handeln», sagte Bildungsexpertin Sabine Friedel. Dazu müsse man Schulen, Lehrern, Eltern und Schülern mehr Vertrauen entgegenbringen: «Ich habe manchmal den Eindruck, dass in Sachsen da ein gewisses Misstrauen vorherrscht.» Momentan fühlten sich die Lehrer in Sachsen eher reguliert als unterstützt. Wenn jemand seine Aufgaben eigenverantwortlich erfüllen könne, mache er das mit Herzblut und nicht mit «Dienst nach Vorschrift».