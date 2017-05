SPD zieht positive Zwischenbilanz zur Koalition

erschienen am 04.05.2017



Dresden (dpa/sn) - Zur Halbzeit der schwarz-roten Koalition in Sachsen zieht die SPD eine positive Zwischenbilanz. Die Zusammenarbeit sei besser als während des ersten CDU/SPD-Regierungsbündnisses 2004 bis 2009, sagte der SPD-Landesvorsitzende und stellvertretende Ministerpräsident Martin Dulig am Donnerstag beim «Sachsengipfel» seiner Partei in Dresden. Beide Seiten hätten dazugelernt. «Sachsen geht es gut, auch weil wir als Koalition grundsätzlich gut regieren.» Es gehe aber noch besser.

Vieles aus dem Koalitionsvertrag sei umgesetzt, fertig sei man aber noch nicht, sagte Dulig vor den sächsischen SPD-Bürgermeistern sowie Landtags- und Bundestagsabgeordneten. Nach den Aufbau- und Konsolidierungsjahren gehe es jetzt darum, Sachsen «fortschrittlicher und gerechter» zu machen. «Wir holen den zweiten Schwung». Er kündigten einen «Sachsenplan Heimat 4.0» an, der in den kommenden 20 Monaten mit den Schwerpunkten Bildung, Ausbildung, Sicherheit und wirtschaftliche Innovation erarbeitet werden soll.