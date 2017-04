SV-Dresden-Mitte-Cup kurzfristig abgesagt

erschienen am 19.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Die zum Auftakt der Freiluft-Tennissaison 2017 von Freitag bis Sonntag vorgesehene dritte Auflage des SV-Dresden-Mitte-Cups, ist kurzfristig abgesagt worden. Die Sechs-Platz-Anlage im Ostragehege, die sich im Besitz der Stadt Dresden befindet, wird nicht rechtzeitig spielbereit für das einzige Turnier in Sachsen der traditionsreichen Serie um den Dunlop-Cup-Ost. «Wir bedauern es sehr, dass wir den vielen gemeldeten Teilnehmern absagen mussten. Wir wollen das Turnier aber auf jeden Fall auch in diesem Jahr durchführen und sind schon auf der Suche nach einem geeigneten Termin in den Sommermonaten», sagte Turnierchef Marc-Robert Szelig vom ausrichtenden SV Dresden-Mitte.