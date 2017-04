Sachsen-Anhalt fördert Kinofilme mit Millionen

erschienen am 28.04.2017



Halle (dpa/sa) - Sechs der zwölf Filme, die heute in das Rennen um den deutschen Filmpreis gehen, wurden nach einem Bericht der «Mitteldeutschen Zeitung» zumindest teilweise in Sachsen-Anhalt gedreht. «Ich freue mich, dass sich der Film- und Medienstandort Sachsen-Anhalt so gut entwickelt hat», sagte der für Filmförderung zuständige Staatskanzlei-Chef Rainer Robra (CDU) dem Blatt (Freitag). Die sechs Produktionen wurden mit fast drei Millionen Euro unterstützt. Das Geld kommt von der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM), einer Gesellschaft, die 1998 von Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen sowie von MDR und ZDF gegründet wurde.

Im vergangenen Jahr verteilte die MDM 15,5 Millionen Euro, die größtenteils an deutsche Filmproduktionen gingen. 2,8 Millionen Euro steuert Sachsen-Anhalt dem Zeitungsbericht zufolge derzeit zum Budget bei. Ab 2018 sollen es 3,1 Millionen Euro werden. Das Geld wird dabei zwar als Darlehen ausgegeben, allerdings werden die Kredite nur selten abbezahlt.