Sachsen-CDU schielt nach rechts

Fremdenhass und Sachsen gehen nicht zusammen, sagt Parteichef Tillich auf dem CDU-Parteitag und verbittet sich zu viel Kritik am Freistaat. Fast zeitgleich schlug wieder der Mob in Heidenau zu.

Von Uwe Kuhr

erschienen am 06.11.2016



Glauchau. Der 31. Landesparteitag der 26Jahre ununterbrochen waltenden Regierungspartei stand unter hohem Erwartungsdruck: Klare Worte, klare Ansagen, klarer Kurs wurden erwartet. Der große Saal in der Glauchauer Sachsenlandhalle war am Samstag mit 230 Delegierten und Funktionären gut gefüllt. Überraschend war in politisch aufgeladenen Zeiten dagegen das Hauptthema: Wirtschaft. Anhaltende Kritik an Sachsen, Bundestagswahl, Flüchtlingskrise und Debatten über innere Sicherheit und Leitkultur drängten es erwartungsgemäß etwas in den Hintergrund.

In Sachsen seien "im besonderen Maße Hass und Hetze, Fremdenfeindlichkeit und Extremismus im öffentlichen Raum" zu Tage getreten, sagte Parteichef Stanislaw Tillich. Das habe nicht nur das Image des Landes beschädigt, fuhr er fort und betonte: "Das hat auch Sachsen und seine Gesellschaft selbst beschädigt."

Wie zur Bestätigung lief just zur gleichen Zeit die Nachricht über die Ticker, dass nur Stunden zuvor in Heidenau erneut ein Mob drei afghanische Asylbewerber angegriffen und verletzt habe. Ohne dass Tillich das Ereignis benannte, traf er ins Schwarze: Es gebe an solchen Vorkommnissen nichts zu beschönigen. "Fremdenfeindlichkeit und eine gute Zukunft Sachsens schließen sich aus", sagte er. Tillich verband es mit notwendigen Gefahren für den Außenhandel, auf den das Land nicht verzichten könne.

Dennoch brauche Sachsen keine "pauschalen Verurteilungen und Beschimpfungen", so Tillich. Das ärgere viele Sachsen zu Recht. Zuletzt hatte sich die bundesweite Kritik am Freistaat nach massiven Pöbeleien von Pegida-Anhängern bei der zentralen Einheitsfeier am 3. Oktober in Dresden entzündet. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) riet wenige Minuten, nicht "mimosenhaft" zu reagieren und Kritik besser auszuhalten. Wenn die aber mit Häme verwechselt und statt Hilfe Schadenfreude gezeigt werde, sei das Maß überschritten.

Gegen das Auseinanderdriften der Gesellschaft, die sich in Teilen radikalisiere, so Tillich, mache die CDU auch jenen Kräften ein Angebot, "die demokratisch rechts von der Mitte sind". Er zielte damit direkt auf die AfD. "Diese Partei braucht keiner", sagte er. "Wir müssen uns als Union eine breite Bindekraft gerade an den Rändern der Mitte erhalten." Auch und vor allem, um den Erfolg rot-rot-grüner Bündnisse zu verhindern.

Zu diesem Angebot gehört der "Aufruf zu einer Leit- und Rahmenkultur", den der Parteitag bei einer Gegenstimme beschloss. Das Papier, das mit der CSU erarbeitet wurde, stellt Heimat und Patriotismus in den Mittelpunkt, an dem sich Zuwanderer, um in Deutschland heimisch zu werden, orientieren sollten. Auch das Maß an Toleranz würde sich daran ausrichten. Einwanderung dürfe das Funktionieren des Staats und den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht gefährden. Das Papier, das beide Parteien bereits Ende September vorgestellt hatten, hat die CSU ebenfalls am Samstag auf ihrem Parteitag in Bayern beschlossen. Auch die Christsozialen hatten sich zuvor im politischen Spektrum weiter rechts verortet.

Die Innenminister im Bund und im Land, die Sachsen Thomas de Maizière und Markus Ulbig, garnierten die Passagen zur inneren Sicherheit mit ihren Plänen. Noch vor der Bundestagswahl, so de Maizière, solle mehr Videoüberwachung öffentlicher Straßen und Plätze einschließlich einer automatisierten Gesichtserkennung beschlossen werden. Und Wohnungseinbrüche würden als Verbrechen eingestuft und mit Gefängnis geahndet werden. Ulbig bemüht sich um ein Burkaverbot, dass beim Parteitag von Koalitionspartner SPD vor gut zwei Wochen erst durchgefallen war.

Ach ja, und das Verhältnis zwischen CDU und SPD? Ein Redner warf dem Regierungspartner und vor allem SPD-Chef Martin Dulig vor, sie würden mit ihrer Kritik wieder Opposition in der Regierung betreiben. Den Vorwurf gab es schon in der ersten schwarz-roten Koalition bis 2009. Vor wenigen Tage hatte sich Tillich doch zu einer Wutrede in seiner Landtagsfraktion hinreißen lassen. Am Rande des Parteitages nun räumte er ein, dass sein klärendes Gespräch mit Dulig immer noch ausstehe. "Aber Dulig hat mir gerade schöne Grüße aus China gesimst", erzählte Tillich und grinste.