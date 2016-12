Sachsen: Sicherheit am Silvesterwochenende groß schreiben

Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt ist auch die sächsische Polizei in Alarmbereitschaft. In Dresden sind außerdem weitere Schutzmaßnahmen unübersehbar.

erschienen am 29.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsens Polizei rüstet sich für den Einsatz am Silvesterwochenende. Hunderte Beamte werden vor allem in den Großstädten im Einsatz sein. Zusätzlich würden die Polizeidirektionen vor Ort durch die Bereitschaftspolizei unterstützt, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am Donnerstag.

So stehen etwa in Leipzig, wo es im vergangenen Jahr im Stadtteil Connewitz heftige Auseinandersetzungen zwischen Linken und Polizei gab, vier Hundertschaften der Bereitschaftspolizei bereit. In Dresden wird die Polizeidirektion durch eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei verstärkt.

Nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt in der vergangenen Woche seien die Sicherheitsvorkehrungen für Großveranstaltungen angepasst worden, erklärte eine Sprecherin des Innenministeriums. Zwar gebe es keine konkreten Hinweise auf geplante Anschläge, gleichwohl gehe man von einer «hohen abstrakten Gefährdung» aus - wie derzeit in ganz Deutschland.

Zur großen Silvesterparty mit Tausenden Feiernden auf dem Dresdner Theaterplatz sollen Betonsperren vor einem möglich Angriff schützen. Derzeit werden die Zufahrtssperren auf dem Platz vor der Semperoper aufgebaut. Nach dem Anschlag in Berlin schützten sie bisher den Striezelmarkt. «Es sind mehr Polizisten als normalerweise im Einsatz», sagte ein Polizeisprecher. Angaben zur Zahl der Beamten machte die Polizeidirektion aus taktischen Gründen nicht.

In Leipzig, wo es keine organisierte öffentliche Silvesterfeier im Freien gibt, treffen sich in der Regel zahlreiche Menschen auf dem Augustusplatz im Zentrum, um das neue Jahr zu begrüßen. Die Zufahrten werden nach Angaben der Stadt gesperrt. Zusätzlich zur Straßensperrung werden dort «physische» Sperren eingerichtet, an denen die Polizei präsent sein wird. Mitarbeiter des Ordnungsamtes werden genauso in Einsatzbereitschaft sein wie die Feuerwehr.

Zwickau bietet am Silvesterwochenende auch in diesem Jahr die doppelte Anzahl Sicherheitskräfte auf, wie die Polizei mitteilte. Man sei so aufgestellt, dass man reagieren könne, wenn sich etwas ereignen sollte. Auch Chemnitz stockt die Zahl der Polizisten auf. «Das betrifft zum einen den Streifendienst, den wir verstärken. Zum anderen werden darüber hinaus zusätzliche Beamte aus den eigenen Reihen im Dienst sein», sagte eine Polizeisprecherin. Schwerpunkte der Einsatzkräfte sind vor allem Chemnitz und Freiberg: «Dort, wo sich erfahrungsgemäß viele Menschen zusammenfinden, um das neue Jahr zu begrüßen.»