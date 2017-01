Sachsen als Genussland: 34 Aussteller auf Grüner Woche

Sachsen setzt bei der Grünen Woche auf Regionalität. Sieben neue und zahlreiche etablierte Aussteller sollen für den Freistaat als Genussland werben. Eine Sonderrolle nimmt die Region Leipzig ein.

erschienen am 11.01.2017



Leisnig (dpa/sn) - Sachsen will sich auf der Grünen Woche in Berlin (20.-29.1.) mit seinen Regionen als Genussland präsentieren. Der Freistaat ist auf der Agrar- und Verbrauchermesse mit 34 Ausstellern vertreten. Wie das Umweltministerium am Mittwoch in Leisnig (Landkreis Mittelsachsen) bekanntgab, werden die Unternehmen, Verbände und Vereine auf 1700 Quadratmetern in der Messehalle 21b zu erleben sein.

«Der Freistaat Sachsen hat viel zu bieten», sagte Minister Thomas Schmidt (CDU). In den vergangenen Jahren habe Sachsen sein Profil auf der Leitmesse der Agrarbranche immer weiter geschärft.

Im Mittelpunkt der Präsentation steht die Region Leipzig, die sich beim Ländertag am 23. Januar mit Kunst, Kultur und Kulinarik vorstellt. Nach Angaben der Leipziger Tourismus und Marketing GmbH ist die Region mit ihrem 42 Kommunen gemessen an den fünf Millionen Übernachtungen touristisch die stärkste im Bundesland - vor Dresden (vier Millionen). «Wir haben das Ziel, die Verweildauer zu erhöhen», sagte Geschäftsführer Volker Bremer. Dafür wolle man werben.

Sieben Aussteller feiern bei der 82. Grünen Woche ihre Premiere. Neben fünf Unternehmen sind dies der Sächsische Landfrauenverband und das Sächsische Landeskuratorium Ländlicher Raum. Darüber hinaus stellen langjährige Aussteller neue Produkte vor. Dabei lege der Freistaat Wert darauf, die Regionalität hervorzuheben. «Lokale Spezialitäten werden immer präsenter», sagte Minister Schmidt.