Sachsen bei Ausbau der Erdwärmenutzung vorn

erschienen am 01.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Sachsen liegen beim Ausbau der Erdwärmenutzung bundesweit an der Spitze. Im vergangenen Jahr sind 3376 Kilowatt Leistung hinzugekommen - gemessen an der Einwohnerzahl der größte Zuwachs in Deutschland, wie das Umweltministerium in Dresden am Donnerstag mitteilte. Von der «erdwärmeLiga» sei der Freistaat deshalb beim Geothermiekongress in Essen mit dem ersten Preis ausgezeichnet worden, vor Bayern und Brandenburg. Dem Ranking liegen den Angaben zufolge die Daten von Anlagen zugrunde, die Fördermittel vom Bund erhalten haben.

Der Preis zeige, «welches Vertrauen die Nutzer und Investoren in Sachsen der Geothermie als erneuerbarer Energiequelle zunehmend entgegenbringen», sagte Umweltminister Thomas Schmidt (CDU). Auch das Land fördere die Erdwärmenutzung durch Planungshilfen und Fachinformationen im «Geothermieatlas».

Insgesamt erbringen laut Ministerium landesweit aktuell knapp 13 000 Geothermieanlagen eine Leistung von 155 Megawatt, was einem Heizwärmebedarf von rund 15 000 Einfamilienhäusern entspreche. Dadurch würden im Vergleich zu herkömmlichen Heizungsanlagen rund 50 000 Tonnen des Treibhausgases Kohlendioxid vermieden.