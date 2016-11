Sachsen bekommt DLR-Institut für Softwareforschung

erschienen am 10.11.2016



Dresden (dpa/sn) - In Sachsen soll ein Software-Institut des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) angesiedelt werden. Der Haushaltsausschuss des Bundestages habe dafür am Donnerstagabend grünes Licht gegeben, teilte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) mit. Dies sei ein Meilenstein für die Softwareforschung.

Ziel sei eine anwendungsnahe, außeruniversitäre Einrichtung mit überregionaler Strahlkraft und Attraktivität für Wissenschaft und Wirtschaft. Im Landeshaushalt 2017/18 - der noch beschlossen werden muss - seien dafür fünf Millionen Euro pro Jahr vorgesehen.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat laut Minister zusätzliche Mittel in Höhe von 42 Millionen Euro für sechs neue DLR-Institute beschlossen. Auf Sachsen entfallen demnach 7,5 Millionen Euro. Der Haushalt muss noch vom Bundestag gebilligt werden.

Zusammen mit dem Hardware-Sektor und der Chipindustrie verfüge Sachsen über beste Voraussetzungen um die Herausforderungen der Digitalisierung mitzugestalten, so Dulig.