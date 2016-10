Sachsen droht bei Dämmplatten ein Entsorgungsnotstand

Das beliebte Bau-Styropor gilt seit Kurzem als Sondermüll. Wer jetzt saniert, bleibt auf den Platten sitzen - oder muss ein Vielfaches für deren Entsorgung zahlen.

Von Jürgen Becker

erschienen am 31.10.2016



Chemnitz. Jahrzehntelang sind Häuser mit Polysterol eingepackt worden, um die Wärme zu dämmen. Seit Anfang Oktober gilt Bau-Styropor aber als "gefährlicher Abfall", weil sie oft mit der flammhemmenden Chemikalie HBCD beschichtet sind. HBCD ist inzwischen verboten, weil dieser Stoff umweltschädlich ist, sich im menschlichen Körper anreichert und die Fortpflanzung beeinträchtigt. Wird ein Haus saniert, müssen die Platten deshalb runter. Bundesweit geschätzte 40.000 Tonnen Sonderabfall fallen dadurch jetzt jedes Jahr zusätzlich an. Dieser Müll muss getrennt gesammelt und von Entsorgungsfirmen gesondert abtransportiert werden. Nur in Anlagen mit Sondergenehmigung darf er separat und unvermischt verbrannt werden. In Sachsen hat lediglich die Anlage in Lauta (Landkreis Bautzen) eine derartige Genehmigung. "Unsere Kapazitäten sind aber vertraglich bis Ende 2017 voll ausgelastet und gebunden", sagt Betriebsleiter Rainer Kühne. "Wir können keine zusätzlichen Abfälle annehmen, suchen aber nach einer Lösung."

Von den 80 Müllverbrennungsanlagen in Deutschland haben nur wenige die Zulassung, Polysterol unvermischt zu verbrennen. Von denen, die eine haben, lehnen nun viele aus technologischen und wirtschaftlichen Gründen die Annahme ab, weil bei den aus Erdöl bestehenden Dämmplatten die Hitze- und Rauchentwicklung extrem hoch ist. Das treibt den Preis. Kalkulierte zum Beispiel ein Dachdecker bislang mit 100 Euro pro Tonne Entsorgungskosten, würden jetzt bis zu 10.000 Euro verlangt, sagt Klaus Bertram, Geschäftsführer des Sächsischen Baugewerbeverbands.

Laut Bundesregierung sind zwischen 1960 und 2012 etwa 340 Millionen Kubikmeter Polysterol verbaut worden. Der Bund der Entsorger rät seinen Mitgliedern inzwischen, keine Dämmplatten mehr anzunehmen. Medienberichten zufolge sind schon die ersten Baufirmen im Freistaat auf dem Material sitzen geblieben. Andere haben demnach ihre Kunden aufgefordert, diesen Müll bei sich selbst zwischenzulagern. Sanierungsaufträge sollen mittlerweile auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben worden sein.

Der Zentralverband des Baugewerbes spricht von einem Entsorgungsnotstand. Es drohten wirtschaftliche Schäden und umweltpolitische Rückschläge. Auch der Sächsische Baugewerbeverband macht sich Sorgen: "Jeder Bauunternehmer darf zwar zulassungsfrei bis zu 30 Tonnen Styropor bei sich lagern", erklärt Bertram. "Die Dämmplatten sind aber relativ leicht. Das ist daher eher ein Platz- denn ein Gewichtsproblem. Da besteht Zeitdruck." Deshalb müsse die Politik zügig dafür sorgen, dass die Entsorger die Platten wieder als gemischten Bauabfall verbrennen dürfen.

Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) sieht ebenfalls schnellen Handlungsbedarf. Beim Treffen der Umweltminister der Länder am 2. Dezember will er deshalb einen Antrag einreichen, um diese "Fehlentscheidung", dass HBCD-Abfälle getrennt von anderen entsorgt werden müssen, zu korrigieren. Bis dahin könnten die Behörden auf Antrag auch weiterhin in engen Grenzen die Mischung und Verbrennung von HBCD-haltigen mit anderen Abfällen genehmigen.