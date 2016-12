Sachsen drückt bei Abschiebungen aufs Tempo

erschienen am 29.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Angesichts einer prognostizierten Verdopplung der Zahl ausreisepflichtiger Asylbewerber in Deutschland setzt sich Sachsen für schnellere Abschiebungen ein. Dabei müsse über Leistungskürzungen und eine Umkehr der Nachweispflicht zum Erhalt einer Duldung nachgedacht werden, sagte Innenminister Markus Ulbig (CDU), der Anfang des Jahres den Vorsitz der Innenministerkonferenz übernimmt. «Wer kein Bleiberecht in Deutschland bekommt, sollte künftig aktiv nachweisen müssen, warum es für ihn einen Grund zur vorübergehenden Duldung gibt.» Die Länder müssten sich auf die veränderte Lage einstellen und «personelle Ressourcen in den für die Rückführung zuständigen Landesbehörden frühzeitig anpassen».