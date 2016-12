Sachsen erhöht Prämie für Umstellung auf Öko-Landbau

erschienen am 06.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsen erhöht ab kommendem Jahr die Prämie zur Umstellung auf ökologischen Landbau. Bei Acker und Grünland sind es statt bisher 324 Euro 330 Euro pro Hektar und Jahr, bei Gemüseanbau 935 Euro anstelle von 900 Euro und bei Dauerkulturen wie Obst 1410 statt 1404 Euro, teilte das Agrarministerium am Dienstag mit. Die Prämie wird gezahlt, wenn Bauern von konventioneller auf Bio- Landwirtschaft umrüsten und soll Nachteile durch geringere Erträge und Preise in der Umstellungsphase ausgleichen. Laut Ministerium hat der ökologische Landbau 2016 einen deutlichen Schub bekommen. Grund ist die wachsende Nachfrage nach Bio-Produkten.