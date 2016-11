Sachsen erinnert an Judenverfolgung und Mauerfall

erschienen am 09.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Mit zahlreichen Veranstaltungen gedenkt Sachsen an diesem Mittwoch der Novemberpogrome des Jahres 1938. Gleichzeitig wird an den Mauerfall vor 27 Jahren erinnert. An der Dresdner Synagoge legt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) gemeinsam mit der Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde zu Dresden, Nora Goldenbogen, einen Kranz im Gedenken an die Opfer des nationalsozialistischen Terrors nieder. Der Verein Stolpersteine lädt zur Mahnwache an den Dresdner Stolpersteinen ein, die an ermordete jüdische Bürger der Stadt erinnern. Auch in Leipzig ist für den 9. November eine Putzaktion an den Stolpersteinen geplant.

In der Leipziger Thomaskirche wird am Abend ein Gottesdienst gehalten gemeinsam mit einem Rabbiner und der Israelitischen Religionsgemeinschaft ausgerichtet. Mit einer ökumenischen Andacht in der Frauenkirche Görlitz erinnern Gemeinde und die Stadt an die Judenverfolgung sowie den Mauerfall. Im Anschluss an den Gottesdienst soll ein Lichterweg mit Kerzen zur ehemaligen Synagoge führen.