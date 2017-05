Sachsen für Erdwärmeausbau ausgezeichnet

erschienen am 19.05.2017



Freiberg (dpa/sn) - Sachsen ist als führendes Bundesland beim Ausbau der Erdwärmenutzung ausgezeichnet worden. Den Preis der «erdwärmeLIGA» nahm Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) am Freitag beim Geoenergie-Tag in Freiberg entgegen. 2015 hatte der Freistaat mit 3376 Kilowatt neu installierter Leistung - bezogen auf die Einwohnerzahl - den größten Zuwachs bei der Erdwärmenutzung und damit Platz eins vor Bayern und Brandenburg belegt.

Nutzer und Investoren in Sachsen seien der Geothermie als erneuerbarer Energiequelle gegenüber immer mehr aufgeschlossen, sagte Schmidt. Die Auszeichnung sei auch Zeichen für die Unterstützung des Freistaats beim Ausbau der Erdwärmenutzung. «Und dass die beteiligten Planer, Anlagenbauer und ausführenden Firmen sowie die Fach- und Genehmigungsbehörden eine hervorragende Arbeit leisten.»

Ende 2016 waren in Sachsen laut Ministerium mehr 13 100 Geothermieanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 155 Megawatt in Betrieb, was einem Heizwärmebedarf von 15 000 Einfamilienhäusern entspreche. Durch die Anlagen würden pro Jahr gegenüber herkömmlichen Energieträgern rund 50 000 Tonnen Kohlendioxid eingespart.