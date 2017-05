Sachsen gibt Zuschuss für Umbau von Wohnungen

Etwa jeder zehnte Sachse ist schwerbehindert, viele sind altersbedingt in ihrer Mobilität eingeschränkt. Sie können mit mehreren Tausend Euro rechnen.

Von Uwe Kuhr

erschienen am 16.05.2017



Dresden. Mit einem Förderprogramm unterstützt Sachsen künftig schwerbehinderte Bürger, damit sie ihre Wohnungen oder Eigenheime barrierearm umgestalten lassen können. Ab Juli steht dazu zunächst ein mit jährlich drei Millionen Euro gefüllter Topf zur Verfügung. Das Innenministerium bezuschusst Behinderten nach Krankheit oder Unfall sowie Senioren mit altersbedingten Mobilitätseinschränkungen bis zu 80 Prozent der Umbaukosten ihrer Wohnung - bis zu einem Höchstbetrag von 8000 Euro. Bei Rollstuhlfahrern liegt die Unterstützungssumme bei maximal 20.000 Euro.

Das Förderprogramm richte sich an jedermann, sagte am Dienstag Innenminister Markus Ulbig (CDU) in Dresden. Für einen Zuschuss sei der Grund der Mobilitätseinschränkung unerheblich, "wichtig ist jedoch die voraussichtliche Dauerhaftigkeit". Ob diese Voraussetzung gegeben ist, sollen drei unabhängige Beratungsstellen in Dresden, Leipzig und Chemnitz ermitteln. Mieter müssen zudem ihren Vermieter um Zustimmung für die Umbauten anfragen. Sven Winkler vom Verband der Sächsischen Wohnungsgenossenschaften (VSWG) bewertete das Projekt positiv. "Wir werden unsere Mieter intensiv begleiten und ihnen bei den Anträgen helfen", sagte er.

Das Ministerium kommt mit dem Projekt auch der Wohnungswirtschaft in Sachsen entgegen. Um Betroffenen trotz körperlicher Einschränkungen weiter ein Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen, bestehe ein erheblicher Anpassungsbedarf, argumentiert der VSWG. Den finanziellen Aufwand könne die Wohnungswirtschaft allein aber nicht aufbringen, ohne dass vielfach das künftige Mietniveau die Einkommensverhältnisse der Betroffenen übersteigen würde.

Eine eigens vom Innenministerium in Auftrag gegebene Studie beziffert den bis ins Jahr 2030 reichenden Bedarf an behindertengerechten Wohnraum in Sachsen auf rund 105.000 Einheiten. Das deckt sich mit Branchenschätzungen. Bereits heute fehlen im Freistaat für die über 84.000 Menschen mit schweren Erkrankungen des Bewegungsapparats 74.000 entsprechend angepasste Wohnungen. In denen müssten etwa Schwellen beseitigt, Türen verbreitert sowie Wannen gegen ebenerdige Duschen ausgetauscht werden. Im Raum Chemnitz entspricht aktuell nur rund jede fünfte Wohnung von etwa 49.000 anerkannten Geh- sowie Sehbehinderten den Mindestanforderungen für Barrierearmut.

Die Studie, der eine Befragung von 2400 Behinderten im Land vorausging, ergab drei große Schwerpunktbereiche für bauliche Veränderungen: Stolperfallen in den Wohnräumen einschließlich der Balkone, Bad und WC sowie seltener in den Küchen. Zahlreiche Forderungen gab es zu den Hauszugängen - etwa nach Rampen statt Stufen.

"Es lässt sich schon heute mit Gewissheit sagen, dass der Bedarf an barrierearmem Wohnraum angesichts der demografischen Entwicklung weiter steigen wird", sagte Albrecht Pallas, Sprecher für Wohnungspolitik der SPD-Fraktion. Prognosen zufolge werden 2030 in Sachsen gut 400.000 Schwerbehinderte leben. Das sind etwa 10.000 mehr als derzeit. Gleichzeitig soll bis dahin aber die Bevölkerungszahl von 4,1 auf 3,8 Millionen sinken.