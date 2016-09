Sachsen hat ein Â«NaziproblemÂ»: Debatte im Landtag

Sachsen hat ein «Naziproblem»: Debatte im Landtag

erschienen am 28.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsen hat nach Ansicht der Linken ein Problem mit Neonazis und Rassismus. Bei einer Landtagsdebatte forderte der Abgeordnete Lutz Richter am Mittwoch die Regierung auf, dies offen zuzugeben und nicht länger mit Begrifflichkeiten wie der vom «besorgten Bürger» zu kaschieren. Solange das nicht klar benannt werde, gebe es auch keine Lösung. CDU-Innenexperte Christian Hartmann widersprach und warf den Linken vor, «politische Nebelkerzen» zu werfen. Anlass der Debatte waren die gewaltsamen Ausschreitungen zwischen jungen Flüchtlingen und Rechtsextremen unlängst in Bautzen. Die Stadt geriet daraufhin bundesweit in die Schlagzeilen.