Sachsen hofft auf Geschäfte mit Brasilien und Chile

erschienen am 10.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsen will in Südamerika die Chancen für neue Handelsbeziehungen ausloten. «Schon seit einigen Jahren habe ich gute Kontakte nach Brasilien und sehe dort für sächsische Unternehmen große Möglichkeiten», sagte Umwelt- und Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU). Gleiches gelte für Chile. Der Politiker macht sich daher mit Unternehmern und Wissenschaftlern aus dem Freistaat an diesem Donnerstag für eine zehntägige Reise auf den Weg in die beiden Länder. Auf dem Programm stehen in Brasilien die Städte Rio de Janeiro und Porto Alegre sowie die chilenische Hauptstadt Santiago de Chile. Im Vorjahr lag die Ausfuhr sächsischer Waren nach Brasilien bei einem Wert von 195 Millionen Euro, nach Chile wurden Waren für 45,2 Millionen Euro verkauft.