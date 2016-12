Sachsen ist Singlehochburg

erschienen am 16.12.2016



Dresden (dpa/sn) - In Sachsen lebt fast jeder Vierte alleine. Der Freistaat sei damit die Singlehochburg unter den Bundesländern, schreibt die «Sächsische Zeitung» am Freitag und Berufung auf Zahlen des Statistischen Landesamtes. Abgesehen von den Stadtstaaten habe kein Bundesland eine höhere Quote. 2008 habe in Sachsen noch jeder Fünfte alleine gewohnt. Besonders viele Singlehaushalte gebe es in den Großstädten Dresden, Chemnitz und Leipzig, aber auch im Kreis Görlitz. Rund um Meißen lebten die wenigstens Menschen alleine. Vor allem 20- bis 25-Jährige wohnten in Singlehaushalten. Neu sei, dass immer mehr Sachsen über 50 Jahren eine Wohnung für sich alleine hätten.