Sachsen kauft historische Pückler-Brauerei für 100 000 Euro

Jahrelang war die historische Brauerei im Muskauer Park dem Verfall preisgegeben. Der Freistaat setzte sich in einer Zwangsversteigerung gegen andere Bieter durch. Nun steht das große Aufräumen an.

erschienen am 12.01.2017



Dresden/Bad Muskau (dpa) - Sachsen hat bei einer Zwangsversteigerung für 100 000 Euro die ehemalige Brauerei des Fürsten Pückler-Muskau gekauft. Dabei handele es sich um eine bedeutende Immobilie aus dem kulturhistorischen Erbe des bekannten Gartengestalters, teilte das Finanzministerium am Donnerstag mit.

Die Muskauer Brauerei wurde 1844/45 unter Pückler vom preußischen Architekten Ludwig Persius nach dem Vorbild der Berliner Bauakademie errichtet - als Ziegelstein-Bauwerk mit neogotischem Gasthof. Nach etwa 80 Jahren wurde das Haus an einen privaten Betreiber verkauft, die Nutzung als Brauerei lief 1992 aus. Danach verfiel das Baudenkmal zusehends. Mit dem Kauf ende eine jahrzehntelange städtebauliche Hängepartie, sagte CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer. «Die Alte Brauerei ist inzwischen zu einer Ruine verfallen, kann in den kommenden Jahren aber wieder ein Schmuckstück werden.»

Die Brauerei, die am Westrand des Muskauer Schlossparks steht, muss nach Einschätzung der Stiftung «Fürst-Pückler-Park Bad Muskau» möglichst schnell an Dach und Fassade notgesichert werden. Nur so könne der Verfall des wichtigsten Bauwerks aus der Pückler-Zeit gestoppt werden, erklärte Stiftungsdirektor Cord Panning. Das betreffe auch die «fantastischen Gewölbekeller» aus dem 19. Jahrhundert, in denen früher das Bier lagerte.

Zunächst sind Aufräumarbeiten auf dem Außengelände geplant, alte Schuppen aus DDR-Zeiten sowie massive Zweckbauten sollen abgerissen werden. Danach soll es an die Planung für eine Sanierung des historischen Gebäudes gehen, so Panning. Der Stiftungsrat lege dann die künftige Nutzung des Brauereigeländes fest. Einen ersten Blick können Neugierige voraussichtlich zum Tag des Offenen Denkmals am 10. September auf die ehemalige Pückler-Brauerei werfen.

Sachsen und der Bund haben sich den Angaben zufolge seit 1993 mit rund 55 Millionen Euro in Bad Muskau engagiert, um Pücklers Landschaftsgarten und heutige Unesco-Welterbestätte gemeinsam mit Polen zu erhalten. Mit dem Erwerb der Brauerei setze Sachsen ein «klares Zeichen» für das Bekenntnis zur Gemeinde Bad Muskau und zur Region, hieß es.