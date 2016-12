Sachsen macht Schluss mit der Sparpolitik

Der Freistaat will in den nächsten beiden Jahren so viel Geld ausgeben wie noch nie. Der Vize-Regierungschef sieht Fehler ein.

erschienen am 15.12.2016



Dresden. Mehr Mittel für Schulen, Polizei und Justiz: Der sächsische Landtag hat am Donnerstag abschließend über den Doppelhaushalt des Freistaats für die Jahre 2017 und 2018 beraten. Der Gesamtetat, der am Abend beschlossen wurde, sieht Rekordeinnahmen und -ausgaben von insgesamt 37,5 Milliarden Euro vor. Das sind 2,7 Milliarden Euro mehr als 2015/2016.

Nach Jahren des Stellenabbaus und der Sparpolitik steuert Sachsen damit um. So sollen in den nächsten beiden Jahren zusätzlich 1800 Stellen im Staatsdienst geschaffen werden. Profitieren sollen vor allem die Bereiche innere Sicherheit und Bildung, nachdem bei Polizei, Lehrern, Richtern und Strafvollzugsbeamten personelle Engpässe deutlich geworden waren. Größter Einzelposten dabei ist das sogenannte Lehrerpaket, mit insgesamt 214 Millionen Euro.

Die CDU/SPD-Koalition setzt auch bei Investitionen neue Akzente, etwa bei der Digitalen Offensive und dem Breitbandausbau. Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) hatte kritisiert, dass der Freistaat beim schnellen Internet nur auf dem 15. Platz unter den Bundesländern liegt. Zugleich wird der Schulhausbau aufgestockt. Auch der Krankenhausbau wird stärker gefördert, Hochschulmedizin und Sport bekommen mehr Geld. Für Bau und Unterhaltung von Staats- und Kommunalstraßen stehen weiterhin jährlich rund eine Viertelmilliarde Euro zur Verfügung.

Der stellvertretende Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) räumte Versäumnisse in der Politik des Freistaates ein - unter Schwarz-Rot, vor allem aber unter der CDU/FDP-Vorgängerregierung. "Es wurde so lange gespart, bis der Staat an die Grenzen seiner Handlungsfähigkeit gelangt ist. Es wurden zu wenig Lehrer eingestellt, zu wenig Polizisten ausgebildet. Die Werbung für Sachsen als Niedriglohn-Land war falsch", sagte der Vize-Regierungschef. Gleichzeitig seien rechtsextreme Tendenzen verharmlost oder unter den Teppich gekehrt und die politische Bildung vernachlässigt worden. Dulig kündigte unter anderem ein landeseigenes Programm zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit mit jährlich 13 Millionen Euro an.