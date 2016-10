Sachsen mit fÃ¼nf FÃ¤llen im Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes

Sachsen mit fünf Fällen im Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes

erschienen am 06.10.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Das diesjährige Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler (BdSt) verzeichnet auch fünf Fälle mutmaßlicher Steuerverschwendung aus Sachsen. Als «Schildbürgerstreich besonderer Art» tituliert ist der vollautomatische Bahnübergang für den geplanten Radweg in Gelenau (Landkreis Bautzen). Das mit bis zu 700 000 Euro errichtete Bauwerk steht nur wenige Meter neben dem bestehenden Bahnübergang «allein in der Landschaft», eine Perspektive gibt es nicht. «Ein klassisches Eigentor zu Lasten der Steuerzahler», heißt es. Darüber hinaus werden auch die Bürgschaft für die Sachsen LB und Geschäfte mit Flüchtlingen kritisiert.