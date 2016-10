Sachsen mit weniger Gästen im Ferienmonat August

erschienen am 28.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Der Ferienmonat August hat der Tourismusbranche in Sachsen einen leichten Dämpfer verpasst. Die Zahl der Übernachtungen ging im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,6 Prozent auf gut 1,9 Millionen zurück, wie das Statistische Bundesamt im Internet bekanntgab. Die Zahl der Gäste sank um 0,6 Prozent auf rund 761 000.

In den ersten acht Monaten des Jahres verbuchte Sachsen insgesamt 12,3 Millionen Übernachtungen - ein Minus von 0,7 Prozent. Während das Land jahrelang in der Gunst der Gäste zulegte, verliert es seit Monaten im bundesweiten Wettbewerb an Boden. Beobachter machen dafür auch das seit geraumer Zeit bestehende schlechte Image durch fremdenfeindliche Aktionen verantwortlich.

Innerhalb Sachsens herrschen bei der Tourismusentwicklung große Unterschiede. Während im August die Großstädte Dresden, Leipzig und Chemnitz sowie nahezu alle Regionen deutliche Einbußen hinnehmen mussten, verbuchte das Elbland bei den Übernachtungen ein Plus von 26,5 Prozent. Ein anderes Bild zeigt sich dagegen von Januar bis August: Außer in Leipzig, der Sächsischen Schweiz und im Vogtland gingen die Übernachtungszahlen überall zurück - am stärksten in Chemnitz mit einem Minus von 7,4 Prozent.