Sachsen sichert Hochschulen Milliardensumme zu

erschienen am 19.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsens Hochschulen erhalten vom Land bis 2024 insgesamt 6,5 Milliarden Euro. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am Montag in Dresden unterzeichnet. Sie sichert unter anderem die Finanzierung von 9034 Personalstellen ab. Auf den zunächst geplanten Abbau von 754 Stellen wird verzichtet. «Die Staatsregierung bleibt ein solider Partner der Hochschulen. Wir schaffen mit der Vereinbarung die Voraussetzung dafür, dass unsere Universitäten und Hochschulen im nationalen und internationalen Wettbewerb weiter erfolgreich sein können», sagte Regierungschef Stanislaw Tillich (CDU). In der Opposition wird die Vereinbarung auch kritisch gesehen.