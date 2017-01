Sachsen übernimmt Vorsitz der Innenministerkonferenz

erschienen am 16.01.2017



Dresden (dpa/sn) - Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) hat den Vorsitz der Innenministerkonferenz (IMK) übernommen. Der Staffelstab wurde ihm am Montag in Dresden von seinem saarländischen Amtskollegen Klaus Bouillon (CDU) überreicht. Ulbig verwies angesichts der aktuellen Lage auf die Bedeutung der Innenpolitik. «Die Sicherheitspolitik in Deutschland steht insgesamt vor großen Aufgaben, denn der Terror ist leider auch bei uns Realität.» Die Menschen erwarteten, «dass wir diese Aufgaben über alle Ländergrenzen hinweg und ohne parteipolitische Gräben angehen.» Von dem sächsischen IMK-Vorsitz solle ein Signal der Kontinuität und der Geschlossenheit ausgehen.