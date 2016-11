Sachsen und Bayern: Kooperation gegen Wohnungseinbrüche

erschienen am 29.11.2016



Dresden/Saarbrücken (dpa/sn) - Im Kampf gegen Wohnungseinbrecher wollen Sachsen und Bayern enger zusammenarbeiten. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung wollen die Innenminister Markus Ulbig (CDU) und Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag am Rande der Innenministerkonferenz in Saarbrücken unterzeichnen. Im Fokus der «Allianz gegen Wohnungseinbrecher» stehen vor allem internationale Banden, wie beide Ressortchefs mitteilten. Vereinbart werden sollen ein intensiverer Informationsaustausch, gemeinsame Fahndungs- und Kontrollaktionen sowie wirkungsvolle Präventionsmaßnahmen.