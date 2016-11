Sachsen und Bayern setzen Software auf Einbrecher an

Nach herumreisenden Banden will man künftig gemeinsam fahnden. Leipzig soll Erfahrungen mit Nürnberg austauschen.

Von Jens Eumann

erschienen am 30.11.2016



Saarbrücken/Dresden. Die Freistaaten Sachsen und Bayern wollen im Kampf gegen Wohnungseinbrecher künftig kooperieren. Dazu unterzeichneten Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) und sein bayerischer Kollege Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag auf der in Saarbrücken tagenden Innenministerkonferenz eine Vereinbarung. Bayern ist bereits mit allen angrenzenden Bundesländern solche Kooperationen eingegangen und steht im Bundesvergleich am besten da. Entgegen dem Trend sank 2015 die Anzahl der Einbrüche. Mit knapp 59 Vorfällen je 100.000 Einwohner ist das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden, in Bayern am geringsten. In Sachsen stieg die Anzahl der Einbrüche 2015 zwar auf 4257 an, also auf 105 je 100.000 Einwohner. 2014 lag der Vergleichswert bei 95,6. Dennoch liegt auch Sachsen weit unter dem Bundesschnitt von 206 Einbrüchen je 100.000 Einwohner.

Besonders ins Visier nehmen Bayern und Sachsen herumreisende internationale Banden. Anders als bei meist lokal begrenzten Fällen von Drogenbeschaffungskriminalität sei der Informationsaustausch bei überregional operierenden Banden unabdingbar, um Muster zu erkennen. "Wenn es zu drei ähnlichen Fällen in Sachsen noch zwei Puzzleteile mit derselben Vorgehensweise in Bayern gibt und drei in Hessen, ist das fürs Gesamtbild wichtig", sagt Jan Meinel, Sprecher des sächsischen Innenministeriums. Man plane gemeinsame Kontrollen und Fahndungen. Auch tschechische Polizisten sollen eingebunden werden.

Bei der Kooperation soll eine Software zum Einsatz kommen, die seit 2014 in Nürnberg und München testweise Prognosen zur Gefährdung bestimmter Viertel abgibt. Anhand registrierter Einbrüche trifft das Programm "Precobs" Vorhersagen. Zugrunde liegt die Erkenntnis, dass Täter in der Regel binnen weniger Tage in einem ihnen bekannten Umfeld erneut zuschlagen. In der Schweiz gelang es mit der Software, Einbruchszahlen um 14 Prozent zu senken. Die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Prognose liegt bei 80 Prozent. "Bisher ist das Programm für Ballungsräume zugeschnitten", sagt Ministeriumssprecher Meinel. "Wir müssen sehen, ob es sich auch für nicht so eng besiedelte Gebiete weiterentwickeln lässt." Mit dem in Nürnberg ansässigen Polizeipräsidium Mittelfranken soll besonders die Polizeidirektion Leipzig einen Erfahrungsaustausch vertiefen. Mit 1297 Fällen war das Einbruchsrisiko in Leipzig im Jahr 2015 sachsenweit am größten. In Dresden gab es im gleichen Zeitraum 645 Einbrüche, in Chemnitz 279.

Über Einbruchsbekämpfung hinaus pflegt Sachsen auch Sicherheitskooperationen mit Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg. Innenminister Ulbig betonte gegenüber der "Freien Presse": "Es muss weitere gesetzliche Anpassungen auf Bundesebene geben. Wir brauchen bessere Ermittlungsbedingungen für Polizei und Justiz."