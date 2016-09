Sachsen und Polen vertiefen Zusammenarbeit beim Bergbau

erschienen am 21.09.2016



Breslau/Dresden (dpa/sn) - Sachsen und Polen wollen beim Bergbau enger zusammenarbeiten. «Mit dem geplanten Projekt 'MineLife' des Sächsischen Oberbergamts soll jetzt das erste grenzübergreifende Bergbau-Projekt starten», sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) bei der niederschlesisch-sächsischen Rohstoff-Konferenz in Breslau am Mittwoch. «MineLife» wurde vom Sächsischen Oberbergamt konzipiert. Es soll Anfang Oktober beschlossen werden und unter anderem die Kenntnisse über Verwaltung, Planung und Zuständigkeiten verbessern - sowie die verfügbaren Technologien und Verfahren über und unter Tage.