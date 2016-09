Sachsen unterstÃ¼tzt EU-ErklÃ¤rung fÃ¼r starke Regionalpolitik

Sachsen unterstützt EU-Erklärung für starke Regionalpolitik

erschienen am 28.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Der Freistaat Sachsen sieht eine Förderung von der EU für die weitere wirtschaftliche Entwicklung des Bundeslandes als unverzichtbar. Deshalb setzt sich Sachsen mit 240 anderen europäischen Regionen dafür ein, dass es auch nach 2020 eine Förderung gibt, teilte die Staatskanzlei mit. Die politische Erklärung dazu wurde am Mittwoch in Brüssel an die zuständige EU-Kommissarin Corina Cretu sowie die Vorsitzende des Ausschusses für regionale Entwicklung im Europäischen Parlament, Iskra Mihaylova, übergeben.